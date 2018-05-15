В Иркутске ездит автомобиль с "расчлененным" номером

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На дорогах Иркутска замечен автомобиль с довольно интересным вариантом государственного номера. Старенький Subaru Forester темно-зеленого цвета не имеет номерной рамки, проходящей под формат российских номеров, поэтому водитель решил самостоятельно изменить форму госномера, поделив его на две части.

Фотографии машины с довольно интересными расположение номера попали в сеть. На канале svodka38 в Instagram комментаторы начали активное обсуждение того, какое показание может получить владелец данного транспортного средства. Многие отметили, что подобное изменение формы государственного номера повлечет за собой серьезное наказание, вплоть до того, что машину заберут на штрафстоянку.

Некоторые комментаторы отметили, что даже в Монголии номерные знаки выпускаются в нескольких вариантах, а для России такое не предусмотрено, а потому водителям приходится "выкручиваться". Стоит отметить, что подобное самовольное разрезание номерного знака делает его непригодным, так как теоретически он может состоять уже из двух разных номеров.