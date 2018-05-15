В Уфе водитель лишился дворников, но получил суши от воров

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В социальных сетях обсуждаются новые фотографии, сделанные одним из жителей Башкирии. Он стал жертвой воров, которые сняли «дворники» с его машины.

Фотографии потерпевшего были опубликованы в аккаунте «БашДТП ДТП/ЧП Уфы и Башкирии» в Instagram. По словам автора снимков, он только поменял «дворники» на своей машине, и их украли на улице Мустая Карима, возле мечети. Судя по колесному диску транспортного средства, в кадре представлена одна из моделей японской марки Suzuki.

На фотографиях можно заметить, что вместо похищенных «дворников» автомобиль получил пластиковые тарелки. Один из пользователей интернета пошутил, что воры позаботились, чтобы стекла не поцарапались. Также на одном из кадров видно разбросанные возле машины роллы. Блюдо японской кухни публика назвала «бонусом для снятия стресса». Пользователи, которым не захотелось шутить в комментариях, сообщили, что у них тоже похищали «дворники», аккумуляторы и так далее на том же месте в в Уфе.