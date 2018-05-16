Kia выпустит «мягкую» гибридную систему на основе дизеля

Сегодня, 04:00

Во второй половине текущего года Kia презентует новую «мягкую» гибридную систему. Впервые её планируется использовать на кроссовере Sportage, а в следующем году такую же силовую установку получит и третье поколение Ceed.

Благодаря применению «мягкого» гибрида EcoDynamics+ количество вредных выхлопов дизельных агрегатов существенно снизится. С технологией активного управления выбросов количество оксидов углерода в выхлопных газах сократится до 4% по требованиям WLTP и до 7% – по NEDC.

Система будет включать в себя литий ионный 48-вольтовый аккумулятор ёмкостью 0,46 кВт/ч и стартер-генератор MHSG. При разгоне в режиме «мотор» автомобиль получит до 10 кВт электроэнергии, благодаря чему снизится нагрузка на основной двигатель, за счёт чего сократится количество вредных веществ в выхлопах. Во время торможения активируется режим «генератора», в котором от кинетической энергии подзаряжается батарея.

Аккумулятор расположится под полом ради сохранения свободного пространства в салоне. Взаимодействовать батарее и бортовой системе помогает преобразователь постоянного тока, что позволило уменьшить 12-вольтовую батарею, питающую вспомогательные системы.