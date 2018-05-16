Great Wall привез в Россию новый Haval H6 Coupe

Сегодня, 03:00

Российские дилеры китайская автомобилестроительная компания Great Wall накануне начали продажи премиального Haval H6 Coupe, которое также доступен в комплектациях Red Label и Blue Label. Стоимость базовой версии новинки составляет 1 315 000 рублей.

Haval H6 Coupe 2019 модельного года получил несколько серьезных обновлений, как внутри, так и внешнего вида. Экстерьер новинки отличается от предшественника видоизменённые радиаторной решеткой, переработанное корпусами противотуманных фонарей, обновлённой светодиодной оптикой головного света и ходовых огней, а также слегка переработанным обвесом.

Салон новинки выглядит куда более современно, чем у предшественника, а функциональное оснащение пополнилось такими важными функциями, как круиз-контроль, система экстренного торможения, информационно-развлекательная система нового поколения, камера кругового обзора и прочее.

Подкапотное пространство также получила несколько дополнений. Модель оснастили двигателем объемом 1,5 литра, который способен генерировать 169 лошадиных сил. Силовой агрегат работает в тандеме с 7-ступенчатым роботом, оснащенным двойным сцеплением, что позволяет расходовать топливо более экономно - 6,8л./100 км. Стоимость 2 особых комплектаций Red Label и Blue Label варьируется в пределе от 1 315 000 до 1 384 000 рублей.