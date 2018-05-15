В Россию приехала лимитированная серия Renault Duster Dakar

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Дилеры французской автомобилестроительной компании Renault начали продажи в России новой специальной версии Renault Duster под названием Dakar. Лимитированная серия добавила кроссоверу экстремальности и агрессивный внешний вид. Начальная стоимость составит 1 005 990 рублей.

Представители российского подразделения Renault накануне сообщили о старте приема заказов на Duster Dakar. Новая версия добавила модели пересмотренные элементы интерьера и экстерьера, а также несколько вариантов силовых установок.

Если посмотреть на внешний вид, то модно заметить переработанные колесные арки, пластиковый "злой" обвес, черные матовые 16-дюймовые "катки", гравированные молдинги с надписью "DAKAR" и несколько уникальных оттенков кузова, к примеру эксклюзивный "Orange Arizona". В салоне также произошел ряд дополнений, дизайнеры добавили черные элементы на консоль, дверные ручки и отделку сидений. На порогах установлены хромированные вставки с надписью "DAKAR".

Что касается силовой части, то разработчики предусмотрели несколько вариантов двигателей. Бензиновый 1,6-литровый мотор (114 л.с.) будет доступен в базовой комплектации (1 005 990 рублей), более производительный 2,0-литровый на 143 л.с. будет устанавливаться в вариант за 1 045 990 рублей, а 1,5-литровый 109-сильный мотор получит предтоповая версия за 1 079 990 рублей. Топовый вариант будет приводиться в движение 2,0-литровым мотором и автоматической коробкой передач.