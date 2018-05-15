Sollers и Isuzu намерены снова объединиться в России

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Сегодня, 15 мая, межведомственная комиссия приступит к рассмотрению СПИК. В СМИ предположили, что СП в Ульяновске начнёт выпускать машины как японского, так и российского бренда, в том числе новый УАЗ «Профи».

Согласно другой информации, компании объединят усилия ради создания нового автомобиля, который выйдет на российский рынок под именем УАЗ «Сити», а за рубежом будет продаваться под маркой Isuzu. При этом права на эту модель будут принадлежать совместному предприятию Sollers и Isuzu.

Представители компаний отметили, что создание ООО «Исузу Соллерс» поможет выпустить совместную новинку сегмента среднетоннажных грузовиков. В 2012 году в России планируется локализировать выпуск моторов, трансмиссий, штамповок и рам, а с 2025 года может стартовать производство электронных блоков управления и ADAS.

По данным российских изданий, инвестиции в данный проект будут достигать порядка 4,96 млрд рублей. Кроме того, благодаря созданию ООО «Исузу Соллерс» уже в нынешнем году появится 13 новых рабочих мест, в будущем году откроют 28 вакансий, в 2020 году – ещё 44, спустя год – 561, а в 2027 – порядка 1 800 новых мест.