LADA Vesta Cross оценен минимум в 763 900 рублей

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«АвтоВАЗ» планирует продажи седана повышенной проходимости LADA Vesta Cross. Он особенен завышенным до 203 мм клиренсом, а также защитным обвесом, характерным для кроссоверов.

До конца нынешнего лета седан LADA Vesta Cross выйдет на российский рынок. Самая доступная версия автомобиля оценена в 763 900 рублей. В базовом исполнении машина оснащается климат-контролем, охлаждаемым вещевым ящиком, круиз-контролем и ограничителем скорости. Также для седана предусмотрены аудиосистема с 4,3-дюймовым монохромным дисплеем, 17-дюймовые колесные диски. Моторный отсек автомобиля занимает 106-сильная 1,6-литровая установка с МКПП.

Седан LADA Vesta Cross с 1,8-литровым 122-сильным мотором будет предлагаться по цене от 788 900 рублей. С таким же агрегатом, но с РКПП машина обойдётся покупателю минимум в 813 900 рублей.

Седан LADA Vesta Cross будет продаваться с пакетом опций Multimedia. Он включает в себя систему мультимедиа с навигатором, камеру обзора на корме, USB-порты и модуль Bluetooth. Кроме того, для седана предусмотрен пакет Prestige, включающий в себя кроме всего вышеназванного подогреваемые задние кресла.