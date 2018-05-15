Аккредитацию личного транспорта на время ЧМ-2018 продлили в Самаре

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В Самаре был продлён срок приёма заявок на аккредитацию транспорта от организаций и жителей Кировского, Ленинского и Самарского районов перед Чемпионатом мира по футболу, который пройдёт с 14 июня по 15 июля. Документы принимаются до 29 мая, сообщает пресс-служба мэрии.

Пропуска для автомобилей нужно получить юр- и физлицам, которые зарегистрированы около стадиона «Самара Арена» и площади Куйбышева. Для оформления аккредитации работают специальные пункты.

В администрации отмечают, что подача заявки требует несколько минут. С собой нужно взять паспорт, свидетельство о регистрации по месту пребывания, регистрацию ТС, полис ОСАГО и ксерокопии документов. В спецпунктах необходимо написать заявление и дать согласие на работу с личными данными.

На время проведения ЧМ-2018 будет действовать пересмотренная схема передвижения вокруг Фестиваля болельщиков FIFA. В дни, когда матчи не проходя, транспорт будет двигаться иначе в пределах пары кварталов от площади Куйбышева. Однако данный периметр вырастет в дни матчей на "Самара Арене": 17, 21, 25, 28 июня, 2 и 7 июля.

Напомним, что в минувшем году городские власти изначально установили сроки приёма заявок до 15 мая, но были вынуждены сдвинуть их из-за большого числа желающих.