Toyota подняла цены на свои автомобили в России от 21 000 до 78 000 рублей

Сегодня, 13:10

По результатам анализа цен на новые автомобили российского рынка было замечено, что японский бренд Toyota пересмотрел цены на свои модели и поднял их минимум на 21 000 рублей.

Статистика показала, что автомобили марки Toyota стали дороже на 21 000 - 78 000 рублей. Минимальное подорожание коснулось Toyota Corolla. Теперь седан обойдется покупателям в 975 000 рублей.

Максимальное повышение цены коснулось внедорожника Land Cruiser 200 - модель теперь доступна на авторынке по цене 3 799 000 рублей за самую «бюджетную» сборку. Внедорожник Toyota RAV4 теперь представлен на авторынке на 27 000 – 31 000 рублей дороже, однако цены на комплектацию «Стандарт» и «Стандарт Плюс» остались прежними.

Цены на все комплектации Land Cruiser Prado подняли на 40 000 – 54 000 рублей, а кросс Toyota Highlander теперь обойдется покупателям на 53 000 рублей дороже. Новая цена на минивэн Alphard тоже значительно возросла (на 71 000 рублей) и составила 4 467 000 рублей. Напомним, не так давно появилась информация о подорожании почти всех моделей марки Ford выпущенных в 2018 году. Прежняя цена осталась только у одного автомобиля - Ford Explorer.