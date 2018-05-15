Мэр Уфы заявил о резервных 100 тысячах парковочных мест

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В Уфе можно обустроить более 100 тысяч парковочных мест. Данная информация была озвучена мэром города Иреком Ялаловым.

Уфимский градоначальник напомнил, что в столице активно создаются новые места для парковки транспорта. Мэр подчеркнул, что в течение последних семи лет город получил 23 тысячи мест для автомобилей.

Новые парковочные места в Уфе также появляются там, где ранее стояли гаражи. Кроме того, по просьбам горожан, такие территории могут обустраиваться для отдыха, но зачастую они отдают предпочтение парковке.

Господин Ялалов пояснил, что именно за счет двух вышеназванных практик в Уфе можно обустроить более 100 тысяч новых парковочных мест. Также мэр напомнил, что площадь города составляет 720 км, поэтому проблем с местами для стоянки транспорта возникнуть не должно. Другие российские города-милионники не могут расширятся, а потому им приходится строить дорогостоящие многоуровневые парковки.

В Уфе многоуровневые парковки не прижились. По словам Ирека Ялалова, эти стоянки попросту не заполняются. Кроме того, за них надо платить. Поэтому граждане предпочитают оставлять свой транспорт во дворах.