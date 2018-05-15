Свердловская компания поставила детали для президенсткого лимузина

Сегодня, 20:00

Авто проекта «Кортеж», которые предназначены для политической верхушки, получили детали, выпущенные в Свердловской области. Российскими запчастями оснастили как предсерийные, так и товарные образцы.

Модели «Кортеж» получили каталитические блоки для выпускной системы, произведённые новоуральским ООО «Экоальянс», которое представляет собой дочернюю компанию Уральского электро-химического комбината. Соответствующие элементы были поставлены в конце 2017- начале нынешнего года. Ими оборудовали все автомобили проекта, включая президентский лимузин, на котором Владимир Путин приехал на инаугурацию 7 мая.

Стоит напомнить, что российские власти инициировали проект «Единая модульная платформа», известный также как «Кортеж», в 2013 году. Главной задачей проекта стала разработка с нуля линейки машин на унифицированном шасси. «Экоальянс» присоединился к проекту в 2015 году.

Машины «Кортеж» должны поступить в свободную продажу в начале будущего года под маркой Aurus. Цена одного такого авто составит не менее 10 000 000 рублей.