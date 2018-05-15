Новый тизер: Кроссовер Audi Q8 получил платформу MLB Evo

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Немецкий автопроизводитель Audi обнародовал эскиз, на котором изображена задняя часть нового флагманского кроссовера Q8. Судя по тизеру, внешний вид авто практически не будет отличаться от концепта Q8 Sport, дебютировавшего в марте минувшего года на Женевской автовыставке.

Известно, что в основу нового Audi Q8 ляжет архитектура MLB Evo‍. Предположительно серийный вариант автомобиль можно будет приобрести с бензиновыми и дизельными моторами V6 и V8 с турбоннаддувом. Кроме того, купеобразный кроссовер получит гибридный привод. Такая силовая установка будет состоять из 3,0-литрового агрегата TFSI V6, способного развивать 444 лошадиные силы, и электрического мотора. Суммарная производительность установки равна 470 л. с.

В перспективе модель получит спортивный вариант исполнения SQ8, которому предстоит конкурировать с BMW X6 M. Также Audi собирается предложить RS-версию, отдача которой составит около 650 сил.

Выпуск нового Audi Q8 организуют на автозаводе в Братиславе, где уже сегодня собирают Q7 второй генерации. Ценник новинки будет превышать 110 500 евро, при этом её конкурентами станут BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe.