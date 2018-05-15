LADA Granta 2019 года получит фары узбекского производства

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Накануне представители "АвтоВАЗ" сообщили, что некоторые комплектующие для обновленного модельного ряда LADA будут производиться на предприятии "УзЧасис" в Узбекистане. К примеру, одной из таких деталей станут фары, разработанные под фирменный стиль LADA Granta.

Как отметили в пресс-службе "АвтоВАЗ" для сотрудничества с автопроизводителем узбекский завод переработал сборочную линию и оснастил ее инновационными технологиями. Кроме того, был увеличен штат сотрудников на 35 человек.

Напомним, LADA Granta FL обзаведется новые радиаторной решеткой, переработанной светодиодной оптикой, изменёнными бамперами, обновленным капотом и новым багажником. Кроме того, разработчики решили перенести шильдик на заднюю панель и переместить номерной знак на бампер.Что касается интерьера, то здесь также произошли некоторые изменения. Модель оснастили новой приборной панелью и системой удаленного доступа к некоторым функциям. Под капотом изменений не произошло. Напомним, актуальный LADA Granta а РФ стоит минимум 332 910 рублей.