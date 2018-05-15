Шестиколесный внедорожник сразился с Mercedes-AMG GT S в дрэг-гонке

Сегодня, 11:10

Видеоролик с гонкой опубликован на YouTube-канале Mo Vlogs. Шестиколесный вездеход Devel Sixty сразился не только с суперкаром Mercedes-AMG GT S, но и с внедорожником Mercedes-Benz G-Class AMG.

Devel Sixty можно считать супер-внедорожником, так как в его моторном отсеке находится дизельный V8 объемом 6,7 л. Его производительность составляет 700 л.с. и 1 000 Нм крутящего момента. До 96 км/ч вездеход разгоняется за 5,8 с.

Вездеход Devel Sixty оснащается регулируемой подвеской, системой ночного видения, вентилируемыми креслами с обогревом, двумя лебедками, а также видеокамерами спереди и сзади.

Суперкар Mercedes-AMG GT S оснащается 8-цилиндровым 4-литровым агрегатом тягой 522 л.с. Первую «сотню» автомобиль набирает за 3,9 с. Порог скорости машины обозначен на отметке в 310 км/ч.

Компания Devel Motors, кроме вездехода Sixty, в своем модельном ряду имеет гиперкар Sixteen. Автомобиль имеет в моторном отсеке агрегат объемом 12,3 л. Его мощность равна 5 007 л.с. и 4 771 Нм крутящего момента. До «сотни» машина разгоняется за 1,8 с.