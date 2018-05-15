Kia заняла первое место по выручке за первый квартал этого года

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Российское аналитическое агентство "АВТОСТАТ" накануне опубликовало отчет о продажах легковых автомобилей за первый квартал этого года. Лидером на российском рынке стала компания Kia, которая продала автомобилей на 62 млрд рублей, чем увеличила объемы дохода на 57,9% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.

Всего автопроизводители выручили 498 млрд рублей, что на 24% больше, чем в прошлом году. Южнокорейская компания Kia оказалась на первом месте по прибыли, получив более 62 млрд рублей, объем реализации составил 52,2 тысячи машин и повысились на 57,9%.

Второе место заняла японская компания Toyota, дилеры которые продали автомобили на 48,5 млрд рублей, чем увеличил выручку на 8,7%, в сравнении с первым кварталом 2017 года. Тройку лидеров замыкает отечественная марка LADA, выручка которая составила 48,5 млрд рублей и показала увеличение объемов продаж на 37,5%.

На четвёртом месте оказалась еще одна южнокорейская компания Hyundai, выручка которой достигла 43,5 млрд руб. Как ни странно на последнем месте топ-5 оказалась немецкая компания Mercedes-Benz, чья выручка составила 35,8 млрд рублей и превысило показатели первого квартала 2017 года на 7,3%