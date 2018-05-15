Воронежец снял на видео поступок доброго гаишника

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Воронежский автомобилист снял на видео добрый поступок сотрудника ГИБДД, после чего выложил ролик в интернет. На кадрах видно, как дежуривший гаишник помог водителю откатить автомобиль, у которого заглох двигатель.

Автор видеозаписи указал, что она была сделана в центре города на площади Ленина в понедельник, 14 мая. Примечательно, что ради помощи водителю заглохнувшей машины, полицейский приостановил движение на одной полосе.

В результате автомобиль удалось откатить, не подвергая опасности никого из участников дорожного движения. Горожан, увидевших видео, тронул поступок стража порядка, они даже назвали его образцовым полицейским.

Отметим, что недавно на том же месте помощь понадобилась уже сотрудникам полиции. Один из очевидцев сфотографировал, как служебный автомобиль забрал эвакуатор.