Студентка из Воронежа похвасталась красным Ferrari

Сегодня, 10:35

В социальных сетях обсуждаются фотографии студентки Валерии Клевтцовой из Воронежа. Девушка привлекла к себе внимание общественности снимками, на которых запечатлена в красном суперкаре Ferrari.

Накануне студентка опубликовала в своем блоге фотографии, на которых ее видно сидящей в красном Ferrari. Судя по геолокации публикации, кадр был сделан именно в Воронеже.

Публикация студентки вызвала неоднозначную реакцию у пользователей интернете, так как нет данных о том, принадлежит ли Валерии красный Ferrari с фотографии.

Итальянскую машиностроительную компанию Ferrari в 1928 году основал Энцо Феррари. Изначально она называлась Scuderia Ferrari. Организация занималась спонсированием гонщиков и выпускала для них автомобили до 1947 года. После этого она занялась производством «уличных» спорткаров под брендом Ferrari S.p.A.