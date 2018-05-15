Казахстанский авторынок в апреле вырос на 26%

Сегодня, 10:14

Спрос на легковой и легкий коммерческий транспорт в Казахстане вырос в апреле до 4 346 реализованных новых машин, что на 26% превышает прошлогодний результат. Об этом информирует Союз предприятий автомобильной отрасли «КазАвтоПром».

Организация также сообщила, что за прошедшее время нынешнего года, не считая майских показателей, продажи легковушек и LCV в Казахстане составили 15 627 автомобилей. Это на 42% больше, чем в январе-апреле минувшего года.

На авторынке Казахстана лидирует марка LADA. В апреле ее продукция разошлась по республике тиражом 1 026 экземпляров с «плюсом» в 60% в годовом сравнении. На втором месте расположилась Toyota, продавшая 794 автомобиля, что на 1% больше, чем годом ранее. На третьей позиции оказалась Hyundai с результатом в 486 проданных машин и «плюсом» в 2,7 раза.

Четвертое место в Казахстане занимает KIA, продавшая 282 автомобиля. Спрос на машины марки упал на 13%. Аутсайдером первой пятерки стал ГАЗ, реализовавши 220 машин с «плюсом» в 27%.