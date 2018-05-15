«Заряженный» Volkswagen T-Roc R тестируют в Нюрбургринге

Сегодня, 13:50

Автомобильные папарацци запечатлели «заряженный» кроссовер Volkswagen T-Roc R на немецком гоночном треке Нюрбургринг. Судя по снимкам фотошпионов, машина получила несколько иную внешность.

Фотографии «заряженного» Volkswagen T-Roc R, испытанного на Нюрбургринге, показало издание CarsCoops. Предполагается, что кроссовер покажут общественности на Парижском автосалоне будущей осенью.

На снимках фотошпионов видно, что «заряженный» Volkswagen T-Roc R внешне несколько отличается от стандартного кроссовера. К примеру, у высокопроизводительной версии вседорожника вместе противотуманных фонарей сделаны дополнительные воздухозаборники, которые понадобятся более мощному мотору. Также машина обзавелась сдвоенными выхлопными патрубками, характерным шильдиком. Подвеска автомобиля получила более спортивные настройки, из-за чего его дорожный просвет стал меньше.

Немцы пока не делятся информацией о заряженном «Volkswagen T-Roc R». По некоторым данным, автомобиль будет оснащаться 2-литровым бензиновым агрегатом с турбонаддувом. Его производительность составит 305 л.с. Пару двигателю составит 7-РКПП DSG с двумя сцеплениями.