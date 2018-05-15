Mercedes-Benz продолжит тестирование EQC на европейских дорогах

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Mercedes-Benz построил почти 200 прототипов и предсерийных моделей нового электрического кроссовера EQC. Запуск стартует в следующем году, EQC находится в разработке с 2015 года. За это время он подвергся различным этапам тестирования, включая экстремальные температурные условия, от -35°С до + 50°C.

Автопроизводитель обещает, что к тому времени, когда он появится на рынке, EQC пройдет дорожные испытания в Германии, Испании, Италии, Финляндии, Швеции, США, Китае, Дубае и Южной Африке. Целью масштабных испытаний является обеспечение долговечности некоторых компонентов, таких как трансмиссия, с уделением особого внимания электроприводу и аккумуляторной батарее.

Кроме того, поскольку он будет полагаться исключительно на электроэнергию, EQC должен быть тихим. Mercedes-Benz сообщает, что их «многолетний опыт работы в области NVH (шум, вибрация, жесткость)» поможет им удовлетворить эти требования.

На следующем этапе тестирования EV будет отправлен в Испанию, где инженеры сосредоточат внимание на зарядке, кондиционировании воздуха и других деталях в экстремальных условиях, поскольку «EQC должен совмещать качество и опыт каждой модели Mercedes-Benz».

В то время как нет никаких официальных заявлений относительно его характеристик, было сказано, что электрический кроссовер имеет два электродвигателя и диапазон до 500 км за один заряд.