Пермский музей «Ретро-Гараж» будет участвовать в событии «Ночь музеев»

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На этих выходных, 19 мая, в Перми откроется традиционная "Ночь музеев", в которой будут участвовать несколько государственных, частных и корпоративных музеев. В событие также примет участие Пермский музей "Ретро-Гараж", который представит несколько увлекательных конкурсов.

Как отмечают организаторы, музей "Ретро-Гараж" переехал и теперь находится по адресу улица Дружбы 34. Во время события "Ночь музеев" администрация музея планирует провести несколько викторин по правилам дорожного движения, что является инициативой отдела пропаганды Пермского ГИБДД. Помимо этого, в музее будет организован мастер-класс по изготовлению моделек из бумаги. Также организаторы сообщают, что планирует провести спектакль "Приключения автомобиля".

В субботу, 19 мая музей открывается в 12:00, а завершение работы в 00:00, для всех желающих билеты будут стоить по 200 руб., однако для детей до 7 лет посетить музей можно будет бесплатно.