В России красный свет для пешеходов ограничат до 45 секунд

Сегодня, 09:25

В России могут ограничить время действия запрещающего сигнала светофора для пешеходов до 45 секунд. Соответствующее предложение содержится в проекте предварительного национального стандарта, который должны принять в следующем году.

Ожидается, что предложенные изменения помогут сократить число ДТП. Только за январь-апрель текущего года сотрудники ГИБДД зарегистрировали более 1 500 наездов на пешеходов на перекрёстках со светофорами. ППНС предполагает, что пешеходам придётся ждать перехода дороги не более 45 секунд.

Сегодня на некоторых переходах ждать нужно от 1,5 до 3 минут. Согласно подсчётам экспертов, многие пешеходы перебегают дорогу на красный уже после 45 секунд. При этом считается, что в идеале пешеходы должны ждать, когда загорится зелёный не более 30 секунд.

Однако ситуацию необходимо рассматривать на каждом перекрёстке индивидуально с учётом от загруженности дороги. Кроме того, в стандарте рекомендуется ввести возможность одновременно пересекать дорогу как пешеходам, так и транспортным средствам, но только если разрешённая скорость не превышает 50-60 км/ч.

Специалисты считают, что такая практика в России, скорее всего, не приживётся. Поскольку водителям и пешеходам сложно уступать друг другу, аварийность может только повыситься.