Tesla открыла новую компанию ради производства электрокаров в Китае

Сегодня, 09:06

Американская Tesla зарегистрировала новую компанию, которой предстоит работать в зоне свободной торговли Шанхая. Организации выдали лицензию в прошлый четверг, 10 мая.

Предположительно Tesla в скором времени озвучит дату старта строительства нового предприятия Gigafactory в Китае. Новую компанию создали с оборотным капиталом в 100 миллионов юаней (порядка 15 млн долларов).

Организация займётся техническими услугами и консультациями, а также передачей технологий в сфере электрокаров, аккумуляторов, фотоэлектрических изделий и запчастей. Кроме того, предприятие будет заниматься внешнеэкономической деятельностью и торговлей оптом, а также брать на комиссию машины.

В открытой базе указано, что Tesla Shanghai Co. Ltd будет принадлежать только представительству Tesla в Гонконге. Таким образом, автопроизводитель не собирается создавать СП. Напомним, в Поднебесной с зарубежных компаний, организовывающих в стране производство, взимают высокий налог в 25%.

В связи с этим большинство фирм создают СП с партнёрами из Китая, что позволяет не платить налог. Однако Tesla самостоятельно займётся выпуском и продажей машин, поскольку не желает делиться технологиями.