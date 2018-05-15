Названы самые угоняемые в России автомобили в 2018 году

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По итогам первого квартала текущего года в России чаще всего жертвами угонщиков становились автомобили марок Hyundai, Toyota и Kia. Об этом сообщают ряд изданий со ссылкой на данные страховых фирм.

Высокой популярностью среди воров пользуются корейский Hyundai Solaris, японский седан Toyota Camry, а также седан/хэтчбек KIA Rio и кроссовер KIA Sportage. Также по числу угонов лидируют машины от Ford, Nissan, Lexus, Mitsubishi, Peugeot, Mercedes-Benz и Renault.

Как правило, у похищенных автомобилей перебивают номера, после чего машины перепродают по поддельным документам. Дешевые модели интересуют угонщиков из-за своей популярности на рынке подержанных авто. Кроме того, на запасные части к ним отмечается высокий уровень спроса. Премиальные автомобили после угона перепродают в другое регионы.

Внедорожники класса люкс перегоняют в основном в Иран, Киргизию, ОАЭ и Сирию, а также в страны Средней Азии через Казахстан. Также украденные в России машины отправляют в страны ЕС через Беларусь и Литву.

Отметим, что примерно в 20% случаев хищения оказываются обманом: заявитель либо искажает обстоятельства инцидента, либо вовсе инсценирует угон. Согласно данным МВД, в минувшем году в России угонщики совершили 21 800 краж авто, что приблизительно на 4 000 меньше относительно 2016 года.