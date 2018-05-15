Brabus и Axopar разработали 800-сильный катер Shadow 800

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Brabus является одним из самых известных тюнинг-ателье, работающих с автомобилями Mercedes-Benz, но новое партнерство с лодочной компанией Axopar позволило создать Shadow 800 - катер, мощностью в 800 лошадиных сил.

Shadow 800 использует корпус Axopar 37, длина которого составляет 11,2 метра, а мощность исходит от пары двигателей Mercury Racing Verado 400R. Каждый из этих шестицилиндровых рядных агрегатов производит 400 л.с. Они обеспечивают максимальную скорость 50 узлов (93 км/час). Лодка также оснащена техникой, например, подводными камерами и ультрасовременным навигационным оборудованием.

Shadow 800 доступен в двух цветовых схемах. На данном видео показан корпус в черном цвете с шильдиками Brabus и несколькими красными штрихами. Помимо этого, доступны более светлые тона. Внутри Brabus установил множество деталей из углеродного волокна. Для более длительных поездок на воду есть место для двух человек, чтобы спать под палубой.

Brabus и Axopar построят только 20 единиц Shadow 800, цена стартует с отметки 397 500 евро (29 353 709 рублей). Обе компании планируют работать вместе, следующим проектом станет 13,72-метровая модель.