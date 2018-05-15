Минпромторг РФ завершил две госпрограммы льготного автокредитования

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Министерство промышленности и торговли РФ сообщило о завершении кредитных госпрограмм «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Такое решение обусловлено успешным достижением целевого объёма продаж, отмечают в ведомстве.

По итогам четырёх месяцев дилеры реализовали по государственным программам 85 940 000 автомобилей российской сборки, тогда как планировалось продать не менее 80 600 таких машин. По программам льготного автокредитования, действовавшим с начала текущего года, определённые категории граждан получали 10-процентную скидку от стоимости покупаемого авто.

Отметим, что каждая пятая машина продавалась в России по данным программам. На их реализацию с января по апрель из бюджета выделили 16 млрд рублей, всего на поддержку спроса на автомобили российского производства государство потратило 35 млрд рублей.

При этом в Дальневосточном федеральном округе продолжает действовать специальная программа, запущенная 11 апреля. Она предполагает скидку в 25% на новые российские авто.

Напомним, в рамках программы «Первый автомобиль», россияне, не владеющие личным транспортом, могли со скидкой купить машину с ценником до 1 450 000 рублей. По программе «Семейный автомобиль» скидку могли получить родители нескольких несовершеннолетних детей.