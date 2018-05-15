Тюнеры из Brabus доработали пикап Mercedes-Benz X-Class

Сегодня, 06:00

Специалисты тюнингового ателье Brabus осуществили несколько доработок немецкого пикапа Mercedes-Benz X-Class. Отмечается, что этот пикап разработали с использованием архитектуры Nissan Navara.

На рынок модель вышла недавно, но тюнеры уже подготовили для него пакет улучшений, доработав интерьер и экстерьер пикапа. Отмечается, что автомобиль оснастили светодиодными противотуманными осветителями, люстрой на верху из 12 LED-ламп, переработанной радиаторной решеткой и выхлопными трубами из хрома.

Кроме того, тюнеры потрудились и над дизельным турбомотором объемом 2,3 литра, который теперь выдает 211 лошадиных сил. До первой «сотни» теперь пикап сможет разгоняться за 11,5 секунд.

В процессе доработок изменениям подвергся и интерьер авто. Салон получил компоненты из нержавеющей стали и алюминиевые накладки на педали. В отделке салона замечено много других разных материалов.