Обновлённый кроссовер Chery Tiggo 3 выходит на рынок

Сегодня, 03:00

Китайские машиностроители сообщили о начале продаж обновленного кроссовера Chery Tiggo 3. Уже 16 мая текущего года транспортное средство отправится на внутренний рынок.

Кроссовер Chery Tiggo 3 2019 незначительно доработан косметически, однако получил расширенный функционал. Для обновленного паркетника предусмотрены несколько иные бамперы, измененный пластиковый обвес, улучшенная шумоизоляция, расширенная цветовая палитра кузова, легкосплавные диски с другим дизайном.

Салон кроссовер Chery Tiggo 3 2019 отделан более качественными материалами. Также для машины предусмотрена продвинутая мультимедийная установка, поддерживающая управление функциями автомобиля через смартфон.

Силовая линейка обновленного Chery Tiggo 3 осталась нетронутой. Автомобиль оснащается прежним 1,6-литровым 126-сильным бензиновым агрегатом с пиковым крутящим моментом в 160 Нм. Мотор комплектуется 5-МКПП или вариатором CVT. Машина существует только в моноприводном исполнении.

Кроссовер Chery Tiggo 3 2019 оснащается системой удержания в полосе, камерой обзора на корме, противотуманными фонарями, датчиками парковки, кондиционером, эйрбэгами в количестве до шести устройств и панорамным люком с электроприводом.