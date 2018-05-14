В Воронеже жители шокированы ценами на платную парковку

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В Воронеже местные автомобилисты шокированы стоимостью платной парковки в центре города. Один из водителей заснял знаки, размещенные рядом с ТЦ «Атмосфера», а на фото видны три указателя, первые и вторые рассказывают как правильно парковать автомобиль, а третий знак, вписанный в окружность обозначает платную парковку в ПДД.

Местные жители заинтересовались третьим указателем. На представленном фотоснимке удалось рассмотреть, что за час парковки водителям придется выложить 100 рублей, на чем сразу заострили внимание водители. Один из них негативно отозвался о парковках, сообщив, что это только начало. Другой подчеркнул, что стоимость парковки скоро поднимется.

Стоит сказать, что в Воронеже горожане уже информировали о знаках на улицах Пушкинская, покрытых сверху черным целлофаном. Уже тогда были подозрения, что тут организуют платную автостоянку.