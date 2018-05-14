Официально названа дата возрожденной BMW 8-Series

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Баварские машиностроители озвучили дату презентации нового купе BMW 8-Series, а также показали его тизер. Основой для автомобиля послужила модульная платформа CLAR. На ней же построены 5-Series и 7-Series.

Новое купе BMW 8-Series будет рассекречено 15 июня на суточном марафоне «24 часа Ле-Мана». На ноябрь текущего года баварцы запланировали выход новинки на рынок Европы.

В стандартной сборке купе BMW 8-Series получит 3-литровый дизельный мотор. В таком исполнении машина обзаведется индексом 830d. Предполагается, что автомобиль получит 4,4-литровый бензиновый «би-турбо» V8. Кроме того, купе могут оснастить 12-цилиндровым мотором.

Купе BMW 8-Series получит «подогретую» версию, моторный отсек которой займет усовершенствованный 4,4-литровый агрегат от модели M5 новой генерации. Производительность двигателя составляет 600 л.с. Седан также «поделится» с купе полным приводом.

Купе BMW 8-Series, проектируемое на платформе CLAR, со временем дополнят открытой версией. Также машина получит четырехдверную модификацию, которая дебютирует в следующем году.