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Марка Volvo, недавно ставшая частью китайского автогиганта Geely, в КНР выпускает автомобили, по качеству выше, чем в Европе. Об этом официально заявили в шведской компании.

О том, что китайские Volvo стали лучше европейских, рассказал Робин Пейдж, глава подразделения дизайна шведской марки. По словам топ-менеджера, нынешний автопром в КНР задействует много людей, отказываясь от автоматики. Таким образом, машины собираются более качественно.

Эксперты напоминают, что рабочая сила в Китае стоит существенно меньше по сравнению с Европой. Поэтому местные автопроизводители до сих пор используют автоматику там, где она действительно необходима.

Volvo китайского производства продаются не только в КНР. Так, модель S90, собираемая на фабрике Daqing, успешно реализовывается на территории США. Однако на американском рынке встречаются и кроссоверы XC40, которые до сих пор собираются в Бельгии.