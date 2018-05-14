Приставы начали продавать автомобили злостных нарушителей

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Ведомство ГИБДД накануне сообщило, что судебные приставы начнут изымать и продавать машины нарушителей, которые затянули с оплатой штрафа. Как отмечают в пресс-службе, вырученные средства будут направлены в казну, в качестве оплаты долга.

К примеру, накануне в столице "с молотка" ушла Mazda-3. Владелец данного автомобиля накопил штрафов на общую сумму 220 тысяч рублей. Кроме самого штрафа, судебные приставы наложили еще один штраф в размере 60 тысяч рублей. В итоге штраф составил 280 тысяч рублей, автомобиль стоил значительно дороже, поэтому оставшиеся средства от продажи были переданы владельцу.

Напомним, ранее приставы могли забрать лишь определенные детали из автомобиля, например, магнитолу, аккумулятор, или прочие, однако теперь, с ростом количества неоплаченных штрафов, ГИБДД ужесточило наказание.