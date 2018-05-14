«Делимобиль» купил первую российскую каршеринговую компанию

Сегодня, 15:49

Оператор каршеринга «Делимобиль» стал владельцем компании Anytime, о чем сообщил в пресс-релизе. При этом ни одна из сторон сделки не озвучила ее сумму и подробности.

По данным официальных лиц оператора «Делимобиль», бренд и команда Anytime сохранятся. Сервисы будут действовать обособленно. При этом, в ближайшие полгода Anytime обзаведется новым менеджментом.

Anytime продолжит предоставлять услуги каршеринга, охватывая средний и премиальный сегменты. Оба сервиса будут показывать в своих мобильных приложениях автомобили друг друга.

Компания Anytime вышла на рынок каршеринга в Москве в 2013 году. Стоимость минуты аренды ее автомобилей составляет 8 рублей (базовый тариф). В данное время в автопарке сервиса состоит 720 транспортных средств.

Компания «Делимобиль» работает с 2015 года и охватывает не только Москву, на и Сантк-Петербург, Грозный, Новосибирск, Нижний Новгород и Екатеринбург. Стоимость минуты аренды автомобиля оператора по базовому тарифу составляет 7 рублей. В автопарке сервиса состоит 2 650 машин.