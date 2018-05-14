В Татарстане открылся новый метталоцентр для автопроизводителей

Сегодня, 15:11

Сегодня, 14 мая, в Татарстане прошло торжественное открытие нового сервисного металлоцентра «ММК-Джошкуноз-Алабуга», который является совместным проектом Магнитогорского метталургического завода и производителя стальных деталей для автопромышленности.

Новый метталоцентр открыт на территории ОЭЗ "Алабуга", которая расположена в особой экономичной зоне. Ожидается, что центр будет обеспечивать таких автогигантов, как Ford, КАМАЗ, Камаз-Daimler, ARNPO, Nissan, АВТОВАЗ, GM-Avtovaz, УАЗ, ГАЗ и прочих. Как отметил глава «ММК-Джошкуноз-Алабуга» Виктор Рашников, постройка такого центра позволит продвинуть продукцию Магнитогорского металлургического комбината и укрепить позицию на рынке листового металла.

На торжественном открытии металлоцентра участвовали такие почетные гости, как губернатор Челябинской области, руководитель ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», глава российского офиса Ford и прочие.