"АвтоВАЗ" назвал цветовую палитру для LADA Vesta Cross

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Недавно в пресс-центре отечественной машиностроительной компании «АвтоВАЗ» назвали цветовую палитру для вседорожной модификации LADA Vesta Cross, которую выведут на авторынок 7 июня текущего года. Покупатели смогут приобрести автомобиль в десяти цветовых оттенках.

Среди ярких оттенков новинки стоит назвать такие цвета как «Марс 130» и «Сердолик 195», разработанные дизайнерами автогиганта согласно со стратегией автопроизводителя в отношении уникального оформления. Отмечается, что указанные оттенки должны символизировать ориентацию бренда на молодежную аудиторию.

«Ледниковый 221» и «Карфаген 247» относят к классу светлых тонов, отображающих практичность и спокойствие. «Ангкор 246» единственный цвет, который уравновешивает в цветовой палитре яркие и строгие цвета. Стоит отметить еще один примечательный оттенок –«Блюз 492», который можно назвать «грозовым».

К категории темных строгих цветов отнесли «Плутон 608» и «Фантом». Наиболее темным оттенком выступает «Черная жемчужина 676», а стандартным выступит «Платина».