Китайцы сделали копию Bugatti Chiron за 300 тысяч рублей

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Китайские машиностроители продолжают «клонировать» автомобили авторитетных производителей. Накануне фирма Shandong Qilu Fengde в провинции Шаньдун представила электрокар P8. Транспортное средство выглядит как нелепая копия люксового гиперкара Bugatti Chiron. Новинка продается в КНР за 31 999 юаней (312,4 тысячи рублей).

Габариты электрокара P8 составляют 4100х1800х1430 мм. По размерам автомобиль несколько уступает оригинальному Bugatti Chiron. «Китаец» примечателен тем, что в КНР причисляется к категории LSEV (Low-Speed Electric Vehicle). Это значит, что для управления машиной не требуется водительское удостоверение.

Движет электрокаром P8 мотор мощностью 3,35 л.с. Он получает энергию от 72-вольтового свинцово-кислотного аккумулятора. Его можно заряжать от бытовой сети, на что потребуется до 10 часов.

Из-за ограничителя скорости электрокар P8 имеет порог в 50 км/ч, однако производитель может снять «ошейник» по заказу, что позволяет автомобилю разгоняться до 65 км/ч. Для машины предусмотрены цифровая панель приборов и информационно-развлекательная установка с 7-дюймовым дисплеем.

В моторном отсеке настоящего гиперкара Bugatti Chiron находится четырежды турбированный W16 объемом 8 л. Производительность силовой установки составляет 1 500 л.с. и 1 600 Нм крутящего момента. Автомобиль продается за 2,5 млн евро (185 млн рублей).