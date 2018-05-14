Новый лимузин Путина сравнили с Cadillac Трампа

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Американское популярное издание Newsweek обнародовало информационную статью, где сравнил автомобиль проекта «Кортеж», предназначенный для российского президента Владимира Путина и Cadillac главы США Дональда Трампа.

По словам обозревателей журнала, руководителей двух государств объединяет любовь к лимузинам высокого класса. Также отмечается, что российский автомобиль «Кортеж» подобен британским лимузинам Rolls-Royce Phantom и Rolls-Royce Ghost.

Американскому президенту лимузин с прозвищем «Зверь» («The Beast») от прежнего президента США Барака Обамы. Мощность мотора в Cadillac Трампа меньше, чем в лимузине Путина.

Путин впервые приехал на лимузине проекта «Кортеж» на инаугурацию, состоявшуюся 7 мая текущего года. Российский президент сел в авто у Советского дворца и подъехал к Большому Кремлевскому дворцу, минуя Ивановскую площадь. На новом авто Путин проехал дистанцию в 200 км.