Разарабочик ВАЗ-2110 предвосхитил дизайн внедорожника Rolls-Royce

Сегодня, 20:00

Автомобильный дизайнер Владимир Ярцев, ранее работавший над дизайном отечественного ВАЗ-2110, презентовал свое оформление внедорожника Rolls-Royce, который он создал еще в 2005 году. Такие наброски художник обнародовал на просторах популярной социальной сети Facebook.

Как сообщает Ярцев, к разработке оформления Rolls-Royce Cullinan он не имел никакого отношения, но в 2005 году у него имелись задумки подобного проекта. И представленный дизайн на набросках очень похож на представленную недавно модель.

Внедорожник Rolls-Royce Cullinan презентовали 10 мая текущего года. В его основу легла новая модульная платформа, а в подкапотном пространстве разместился 6,75-литровый 12-цилиндровый агрегат с двумя турбинами и отдачей в 571 л.с. Он работает в тандеме с 8-скоростной АКПП ZF, а максимальная скорость составила 250 км/ч.

Владимир Ярцев начал работать на «АвтоВАЗ» в 1980 году, когда окончил Тольяттинский политехнический институт. Вместе с другим выпускником названного ВУЗа он создал оформление ВАЗ-2110, а также трудился над дизайном машин бренда LADA для западного авторынка, а также он работал над дизайном ВАЗ-2112. Оставив «АвтоВАЗ», Ярцев переехал в Бельгию, где основал собственное ателье Yartsev Design.