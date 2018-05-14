Озвучены российские цены на BMW M5 Competition

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Официальные российские дилеры BMW накануне начали прием заказов BMW M5 Competition, которая является самой мощной версией M5. Представители российского офиса баварского бренда озвучили цены новинки.

В российских салонах новая производительная BMW M5 Competition появится не позднее августа этого года. Ценник на "заряженный" автомобиль стартует с отметки 7 660 000 рублей.

За данную сумму покупатель получает BMW M5, оснащенный битурбированный 8-цилиндровым мотором, объем которого составляет 4,4 литра. При этом, двигатель генерирует 625 лошадиных сил и работает в тандеме с 8-скоростной автоматической коробкой передач. Совместная работа двигателя и коробки передач позволяет набрать первую сотню всего за 3,3 секунды а, а разгон до 200 км/час происходит всего за 10,8 секунды, максимальная скорость составляет 305 км/час и ограничена электроникой.

Помимо мощного силового агрегата, модифицированная BMW M5 Competition получил особую подвеску, оснащенную жесткими пружинами амортизаторами. Благодаря ей дорожный просвет автомобили уменьшился на 7 мм, если сравнивать с обычной M5.