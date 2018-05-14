Бренд JAC вернулся на российский авторынок

Сегодня, 15:45

Автомобили популярного китайского автобренда снова вышли на российский авторынок. Кроме этого, компания решила увеличить модельную линейку марки.

Два крупных московских автосалона уже получили кроссоверы JAC S3 и JAC S5. Первый обойдется российским автолюбителям в 699 000 рублей, за второй придется отдать 799 000 рублей. Отмечается, что на такие машине имеется спрос, а за первый квартал текущего года было продано 8 экземпляров JAC S3 и две единицы JAC S5.

Следовательно, JAC снова возвратился на отечественный авторынок, откуда он ушел в начале 2016 года. В тот момент компания торговала седанами и хэтчбэками JAC J3, которые производились на таганрогском автозаводе.

Вероятно, скоро в Россию приедут пикап JAC T6 и электрокар бренда. О них информации пока нет, но пикап может получить 2-литровые бензиновые и дизельные моторы, работающие в паре с МКПП и задним приводом. Он обойдется от 1 300 000 до 1 500 000 рублей. Об электромобиле пока ничего неизвестно, но может быть это будут седаны JAC iEV4 либо JAC iEV7 с дальностью хода в 320 км.