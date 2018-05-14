Операция «Пешеход» пройдет в Саратове

Сегодня, 13:04

В Госавтоинспекции Саратова проинформировали, что с 15 по 16 мая в городе будет проходить операция «Пешеход. Пешеходный переход».

Госавтоинспекция надеется за счет профилактических мероприятий улучшить ситуацию на дорогах Саратова. Операция «Пешеход» направлена на предупреждение инцидентов, связанных с наездами на пешеходов, в том числе, на пешеходных переходах. Госавтоинспекция напомнила, что в нынешнем году в Саратове в дорожных происшествиях пострадали 138 пешеходов.

10 мая в Саратове пожилая женщина пыталась перейти дорогу по пешеходному переходу. Очевидцы рассказали, что пенсионерка побежала на мигающий сигнал светофора, в результате чего оказалась под колесами автобуса. От удара женщина потеряла сознание. По факту дорожного происшествия ведется разбирательство.