Флагманский DS выпустят в честь 65-летия оригинального Citroen DS

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Французские машиностроители планируют выпуск нового флагмана под брендом DS, входящим в состав группы PSA Peugeot Citroеn. Транспортное средство может выйти в 2020 году, спустя 65 лет после того, как дебютировал оригинальный Citroen DS. Об этом рассказало издание Auto Express.

По данным источника, новинка будет именоваться DS 8. Она выступит на рынке в качестве соперника для BMW 5-Series и Audi A6. Auto Express утверждает, что руководство марки уже знает, каким будет автомобиль, и оно назвало его «потрясающим».

Есть вероятность, что в новом флагмане DS 8 будут сочетаться серийный вседорожник DS 7 Crossback и шоу-кар Citroen Numero 9. Ожидается, что от концептуальной машины автомобиль получит формат фастбека. Новый флагман DS 8 может быть построен на модульной архитектуре EMP2, которая послужила основой для недавних моделей Peugeot. Автомобиль будет оснащаться бензиновыми установками PureTech и дизельными двигателями BlueHDi. Также новинка может получить гибридную версию с системой E-Tense от DS 7 Crossback.

Сейчас флагманской моделью французской марки является кроссовер DS 7 Crossback. Моторную гамму автомобиля представляют бензиновые и дизельные установки отдачей от 130 до 230 л.с. Кроме того, для машины предусмотрен комбинированный агрегат, состоящий из 200-сильного ДВС и двух 80-киловаттных электродвигателей.