Alfa Romeo разрабатывает большой кроссовер: Первый рендер новинки

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Чуть более месяца назад появился слух о плане Alfa Romeo о том, чтобы сделать из Giulia спортивное купе с большей мощностью, чем у Quadrifoglio, при ее 505 "лошадях". Теперь же появились первые рендеры новинки, которая уже тестируется.

По слухам, модель получит небольшую электрифицированную трансмиссию с гибридом нового поколения, адаптированным из LaFerrari. Высокопроизводительный 2,9-литровый битурбированный двигатель V6 будет работать с электродвижком, но благодаря электрическому усилению и системе рекуперации энергии (ERS) совокупный выход прогнозируется на уровне 641 лошадиной силы, что сделает Giulia самым мощным серийным автомобилем Alfa Romeo в истории.

По слухам, Alfa Romeo Giulia Coupe будет продаваться в том же духе, что и Audi A5 Sportback и BMW 4 серии Gran Coupe. Производительная Alfa Romeo Giulia предположительно поступит в продажу в 2019 году.

Компания также сообщает, что июнь станет месяцем, когда Alfa покажет новый внедорожник, расположенный на позицию выше Stelvio. Предназначена для того, чтобы стать самой крупной автомобильной маркой бренда, еще неназванная модель (возможно Castello), получит мягкую гибридную установку, мощностью около 400 лошадиных сил.