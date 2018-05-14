Машины Ford в России подорожали на 18 000 - 35 000 рублей

Сегодня, 12:11

Специалисты исследовательского центра «АВТОСТАТ» в рамках своего нового исследования цена смогли установить повышение российских цен на автомобиле американской марки Ford. В среднем цена на такие машины возросла на 18 000 - 35 000 рублей.

Наибольшее повышение в цене зафиксировано у седана Ford Mondeo на 35 000 рублей и отныне он предлагается от 1 385 000 рублей. Ford Kuga прибавили в цене на 33 000 рублей и теперь отечественные автолюбители заплатят за него от 1 494 000 рублей.

На 22 000 -23 000 удорожали Ford Ecosport и все варианты Ford Focus. Первый теперь доступен от 972 000 рублей, а второй в разных исполнениях россияне могут приобрести за 865 000, 1 012 000 и 1 022 000 рублей. Самое маленькое возрастание ценника зафиксировали у седана и хэтчбэка Ford Fiesta на 18 000 рублей. За них отныне необходимо выложить 717 000 и 803 000 рублей.

Сообщается, что за первый квартал текущего года уровень реализации машин американского автобренда Ford в РФ достиг отметки в 17 659 единиц. Это на 31% выше показателей годичной давности.