Некоторые элементы Aurus Senat разрабатывались в Башкирии

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Владимир Путин приехал на инаугурацию на новом лимузине проекта "Кортеж" Aurus Senat. Как оказалось, модель получила некоторые элементы, которые разрабатывались в Башкирии. Как отметил "Первый канал", все запчасти производились в России.

Как отметили разработчики, различные элементы подвески были произведены в Башкирии, Нижнем Новгороде, Красноярске и прочих регионах России. Стоит отметить, что по словам представителей НАМИ, двигатель президентского лимузина также производился в России. Ведущий "Первого канала" подчеркнул, что Aurus Senat не будет эксклюзивом, он станет вполне серийной моделью, к концу года выпустят еще полторы сотни подобных машин.

Отмечено, что несмотря на явную схожесть Aurus Senat с премиальными моделями Rollse-Royce и Bentley, машины проекта "Кортеж" построены в стиле ЗИС-110 - советского правительственного автомобиля.