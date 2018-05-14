Представлен новый родстер Mercedes-AMG GT S Roadster

Сегодня, 10:07

Немецкая машиностроительная компания Mercedes-Benz расширит большую линейку AMG GT еще одним родстером Mercedes-AMG GT S Roadster. Новинка выйдет в конце текущего года, а в модельном ряду займет свое место между стандартным вариантом исполнения Mercedes-AMG GT Roadster и Mercedes-AMG GT C.

В моторном отсеке Mercedes-AMG GT S Roadster разместился 8-цилиднровый битурбированный агрегат объемом 4,0 литра с отдачей 515 «лошадок». Он работает в паре с 7-ступенчатой трансмиссией. До первой «сотни» машина берет разгон за 3,7 секунды.

Новый Mercedes-AMG GT S Roadster не имеет значительных отличий от других машин линейки Mercedes-AMG GT Roadsters. Его можно определить по пакету AMG Chrome, благодаря которому машина получила хромированные компоненты. Для более требовательных покупателей предлагается пакет AMG Exteriror Carbon-Fiber или модификация AMG Exteriro Night с черными глянцевыми акцентами.

Интерьер нового авто имеет такой же вид, как и у других представителей линейки. В салоне авто стоит выделить кресла AMG и обогреватели Airscraft. Опционально можно заказать черную отделку или углеволокно. Напомним, что самый дорогой родстер от немецкого бренда в России - Mercedes-AMG SLC 43, который стоит 4 710 000 рублей.