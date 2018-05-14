В сеть попал рекламный ролик с новым Ford Mustang

Сегодня, 17:46

На просторах интернета американская машиностроительная компания Ford обнародовала рекламный ролик с участием своего нового спорткара Ford Mustang. Такое видео появилось на популярном видеохостинге YouTube.

Сообщается, что на опубликованном в сети видеоролике представлен автомобиль в разнообразных ракурсах, также видна работа разных узлов и агрегатов и показывается новая панель управления с 12-дюймовым сенсорным дисплеем. Отмечается, что такая маркетинговая стратегия Ford направлен на то, чтобы на новый Ford Mustang заострили внимание потенциальные покупатели. Также ролик направили против главного своего соперника Dodge Charger.

Особый акцент был сделан на моторе, размещенным под капотом новинки. Машину обустроят 8-цилиндровым мотором от компании Stang. Такой маркетинговый ход предусмотрен и против другого конкурента, Chevrolet Camaro, но ролик пока не выпущен.