"АвтоВАЗ"возобновил производство после корпоративного отпуска

Сегодня, 09:01

Пресс-служба российской компании "АвтоВАЗ" сообщила о возобновлении работы после корпоративного отпуска. Производство вновь стартовало, в том числе и на заводе в Ижевске.

Помимо "АвтоВАЗ", из корпоративного отпуска также вышло совместное предприятие "GM-АвтоВАЗ", которое запустило производство сегодня, 14 апреля. Стоит отметить, что завод LADA в Ижевске также уходил на "каникулы", во время которых на предприятии прошла модернизация сборочных процессов и проведены ремонтные работы.

СП "GM-АвтоВАЗ" ушло в отпуск еще 30 апреля, включая праздничные выходные, производство будет запущено 14 мая.

Напомним, "АвтоВАЗ" является компанией альянса Renault-Nissan-Mitsubishi и занимается производством машин таких марок, как LADA, Renault, Nissan и Datsun. "GM-АвтоВАЗ" является совместным предприятием General Motors и отечественной компании "АвтоВАЗ", которое занимается производством Chevrolet Niva.