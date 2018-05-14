Главе Саргатского района покупают служебный автомобиль за 1 200 000 рублей

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На портале госзакупок обнародовали информацию, что главе Саргатской районной администрации Омской области Владимиру Хохлову купят автомобиль для служебных надобностей. Стоимость автомобиля составит 1 200 000 рублей, а победу в тендере одержал официальный дилер KIA в Омской области компания «Барс-Запад».

Согласно с условиями конкурса, дилерский центр обязуется предоставить белый KIA Cerato Premium. Данный автомобиль должен быть оснащен климат-контролем, круиз-контролем, передними и задними индикаторами парковки, камерой заднего обзора, панелью управления с цветным экраном, обогревом передних кресел и ветрового стекла, передними и боковыми эйрбэгами.

Отмечается, что благодаря тому, что фирма «Барс-Запад» запросила за корейский автомобиль минимальную сумму, то удалось сэкономить 3% от первоначальной цены лота на аукционе. Также стоит сказать, что кроме служебного авто Владимир Хохлов владеет и персональным Hyundai Creta.