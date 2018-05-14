Daimler подписал контракт с китайским соперником Tesla

Сегодня, 15:31

Немецкий автомобилестроительный концерн Daimler выбрал поставщика батарей для собственных электрокаров. Им стала быстроразвивающаяся китайская компания China’s Contemporary Amperex Technology (CATL).

На страницах американского специализированного издания Motor1 обнародовали информацию, что автоконцерн Daimler заключил договор вместе с CATL. Но на сегодняшний день пока отсутствуют сведения, какие именно машины немецкого бренда получат аккумуляторные батареи из КНР все, либо те, которые ориентированы на рынок Восточной Азии.

China’s Contemporary Amperex Technology является одной из ведущих компаний в автомобильной индустрии, которая занимается поставкой батарей не только китайским разработчикам из BYD, но и японскому цифровому гиганту Panasonic. Также компания имеет партнерские отношения с PSA Group, Hyundai, BMW, BAIC, Geely, Yutong, SAIC и Foton.

Как ранее сообщалось, Daimler к 2025 году уравняет стоимость своих электрокаров с обычными машинами с ДВС. Для этого предусматривается стратегия развития электромобилей, на которую. Концерн выделит 9 000 000 000 фунтов стерлингов.